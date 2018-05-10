Президент Кыргызстана принял председателя Национального банка Швейцарии

2018-05-10 16:39 | www.trend.az | 9

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 мая, принял председателя Национального банка Швейцарии Томаса Йордана, прибывшего в Кыргызстан по случаю мероприятий, организуемых Национальным банком страны в честь 25-летия со дня введения сома.

Жээнбеков отметил высокий уровень участников международной конференции и выразил надежду, что она будет насыщенной и плодотворной.

«Мы высоко ценим сотрудничество между Кыргызстаном и Швейцарией. Выражаю благодарность за повсеместную оказываемую на протяжении более 25 лет консультативную, техническую и финансовую помощь Национальному банку и банковской системе страны. Эта помощь очень эффективна», – подчеркнул президент и отметил личный вклад Томаса Йордана в развитие двусторонних отношений между странами.

Томас Йордан подчеркнул, что Швейцария является надежным партнером Кыргызстана, и поздравил с 25–летием введения национальной валюты – сом, отметив, что сом является самой стабильной валютой в центральноазиатском регионе.