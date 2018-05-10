Башар Асад: Россия не допустит третьей мировой войны в Сирии

2018-05-10 17:28 | www.oxu.az | 9

Президент Сирии Башар Асад не беспокоится о том, что в САР может начаться третья мировая война.

«Нет, и вот по какой-то причине: к счастью, есть мудрое руководство России, которое знает, что Соединенные Штаты являются проблемой конфликта. С начала кампании Трампа их повестка дня против России: либо создать конфликт с Россией, унизить Россию, либо подорвать Россию. Из-за благоразумия русских мы можем избежать эскалации», - сказал сирийский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста греческой газеты Kathimerini.

Как передает Oxu.Az, интервью было опубликовано в четверг канцелярией президента Сирии.

Также Асад сообщил, в чем заключается задача США в САР.

«Мы все знаем очень хорошо, что единственная миссия, которую Соединенные Штаты выполняют в Сирии, - это поддержка террористов, независимо от их имен и группы (к которой они принадлежат - прим. ред.)», - сказал Асад в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова американского президента Дональда Трампа о том, что миссия США в Сирии выполнена.

Хозяин Белого дома сообщил об этом в марте. Тогда Трамп заявил, что американские военные очень скоро покинут Сирию. В апреле постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Америка не уйдет из арабской республики, пока не выполнит всех своих задач. До сих пор в САР без приглашения Дамаска и без санкции ООН находятся около двух тысяч американских военных.