Cитуация в Армении будет все хуже – Михаил Леонтьев

2018-05-10 16:52 | www.trend.az | 9

БАКУ/Trend/ - Cитуация в Армении будет развиваться все хуже, сказал в интервью информационному порталу «Москва-Баку» известный российский журналист и телеведущий, вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

«Не знаю, чего захочет Пашинян, но боюсь, что ситуация будет развиваться все хуже», - сказал он, комментируя заявление новоизбранного премьера Армении Никола Пашиняна о том, что он не собирается разрывать союз с Россией.

Далее, говоря об армянской диаспоре за рубежом, Леонтьев сказал: «Что ж вы тогда такие бедные, если у вас такая опора? Это богатейшая диаспора, влиятельнейшая, и не только в Америке. Она и в Иране, и в Ливане, и по всему Ближнему Востоку. В России - огромная диаспора, тоже не самая слабая. Ну и что? Одно из двух: либо опора, либо не опора. Давайте вы еще восстанете против диаспоры. У вас вопросы к Саргсяну по поводу коррупции? А что, среди представителей армянских общин в Краснодарском крае коррупции нет? Или в Ливане нет коррупции? Тоже злобный Саргсян насадил там коррупцию. Когда находящемуся в начальной стадии безумия народу об этом говорят, он обижается. Стадия безумия начальная, надежда есть».

Отметим, что ранее Леонтьев сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» , что Армения исторически, политически, физически и материально является обременением для России.