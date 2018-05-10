Замминистра иностранных дел Азербайджана: «Заявления Пашиняна не соответствуют принципам переговорного процесса»

2018-05-10 17:32 | www.apa.az | 7

«Визит Никола Пашиняна в Нагорный Карабах является нарушением международного права».



Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Заявление Пашиняна во время посещения оккупированных земель о том, что Азербайджан боится, и другие такого рода популистские выражения вызывают сожаление.Такой визит нового премьер-министра на оккупированные азербайджанские территории и его подобного рода заявления не соответствуют принципам переговорного процесса», - отметил замминистра.