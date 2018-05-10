Халаф Халафов: «Мы близки к соглашению с Туркменистаном по вопросу делимитации Каспия»

2018-05-10 17:35 | www.apa.az | 7

«Главным вопросом повестки между Баку и Ашхабадом является делимитация туркменского и азербайджанского секторов Каспийского моря. Работа в этом направлении продолжается».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он отметил, что последняя встреча между представителями двух стран прошла 2-3 месяца назад в Баку: «Очередная встреча ожидается до осени в Туркменистане. Думаю, что мы очень близки к решению вопроса».