Движение на «Хырдаланском круге» будет ограничено

2018-05-10 17:36 | www.oxu.az | 10

Дорога из Хырдалана в Баку будет частично закрыта.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги».

В информации говорится, что с целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств в городе Баку на 11-16-ом километре автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией от Хырдаланского круга в направлении Баку наносится дорожная разметка.

В связи с этим 10 мая 2018 года с 23:00 ночи движение транспорта в данном направлении будет ограничено до завершения работ.

Работы по нанесению разметки завершатся утром.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги.

Эльвин Пашазаде

