Россия и Иран подписали допсоглашения по проекту строительства ТЭС в Иране

2018-05-10 16:55 | www.trend.az | 7

Российская и иранская стороны подписали дополнительные соглашения по проекту строительства ТЭС "Сирик" в Иране, говорится в сообщении Российского энергетического (РЭА) министерства энергетики РФ, передает РИА Новости.

Генеральный директор РЭА Анатолий Тихонов возглавил российскую делегацию, принявшую участие в переговорах с министром экономики и финансов Ирана.

"Стороны подписали дополнительные соглашения по обеспечению реализации контракта по строительству ТЭС "Сирик", — говорится в сообщении.