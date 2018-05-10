Иностранцы могут быть освобождены от НДС за съемки фильмов в Казахстане

2018-05-10 16:57 | www.trend.az | 6

Министерство культуры и спорта Казахстана предлагает ввести несколько новых налоговых льгот, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

Так, в законопроекте предлагается освободить от корпоративного подоходного налога (КПН) кинотеатры при прокате национальных фильмов. «Это обеспечит их гарантированный приоритет перед зарубежными картинами», — сказала вице-министр культуры и спорта Кумис Сеитова на пресс-конференции в СЦК.

Также предлагается освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) за производство фильмов, съемки которых проходят на территории Казахстана.

«На данный момент существует огромная индустрия съёмок зарубежных картин на территориях разных стран. Казахстан пользуется интересом многих зарубежных студий. Для того, чтобы они сюда приехали и снимали проекты по типу „Марко Поло“, который снимался на территории Казахстана около 4 лет назад, необходимо создать налоговые послабления, льготы. Но в случае, если не менее 50% от съёмочной группы — это казахстанцы», — добавил казахстанский продюсер, режиссер Ахат Ибраев.