В Баку горит здание, в котором проживают преподаватели БГУ - ОБНОВЛЕНО-2

2017-03-28 20:15 | www.apa.az | 3

Пожар в жилом здании в Ясамальском районе Баку потушен. Как передает АПА, в настоящее время определяются масштаб, причины возгорания, а также размер ущерба.

Отметим, что пожар вспыхнул в здании, в котором проживают преподаватели Бакинского государственного университета.

Возгорание произошло на 9 этаже 10-ти этажного дома во 2 жилом массиве Йени Ясамал.

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В Баку горит здание, в котором проживают преподаватели БГУ.

Как сообщает АПА, возгорание произошло на 9 этаже 10-ти этажного дома во 2 жилом массиве Йени Ясамал.

В настоящее время пожарные пытаются потушить пожар.

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18:47

В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия немедленно прибыли живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.

Продолжают приниматься меры по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.