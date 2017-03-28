В Баку горит здание, в котором проживают преподаватели БГУ - ОБНОВЛЕНО-2
2017-03-28 20:15 | www.apa.az | 3
Пожар в жилом здании в Ясамальском районе Баку потушен. Как передает АПА, в настоящее время определяются масштаб, причины возгорания, а также размер ущерба.
Отметим, что пожар вспыхнул в здании, в котором проживают преподаватели Бакинского государственного университета.
Возгорание произошло на 9 этаже 10-ти этажного дома во 2 жилом массиве Йени Ясамал.
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В Баку горит здание, в котором проживают преподаватели БГУ.
Как сообщает АПА, возгорание произошло на 9 этаже 10-ти этажного дома во 2 жилом массиве Йени Ясамал.
В настоящее время пожарные пытаются потушить пожар.
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18:47
В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия немедленно прибыли живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.
Продолжают приниматься меры по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.