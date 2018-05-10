В США подписана декларация в связи со 100-летием АДР

2018-05-10 17:36 | www.apa.az | 5

Мэр одного из известных туристических центров США округа Майами-Дейд Карлос Хименес подписал официальную декларацию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, в декларации говорится, что азербайджанцы всего мира в течение последних 100 лет отмечают 28 мая как День Республики.

В документе отмечается учреждение 28 мая 1918 года первой светской парламентской республики на мусульманском Востоке и признание ее другими демократическими государствами мира, в том числе США. Сообщается, что Азербайджанская Демократическая Республика является одной из первых стран, признавших равное избирательное право всех граждан, независимо от расовой, половой, этнической и религиозной принадлежности и обеспечившая женщинам право голоса.

Приветствующий укрепление американо-азербайджанских отношений мэр округа Майами-Дейд в декларации объявил 28 мая 2018 года Национальным днем ​​Азербайджана в Майами-Дейд.