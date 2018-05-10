До саммита по правовому статусу Каспия планируется провести заседание рабочей группы

2018-05-10 17:40 | www.apa.az | 7

«До проведения саммита по правовому статусу Каспия планируется заседание на уровне рабочей группы. Ожидается, что заседание будет проведено после 20 мая в Астане».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел, член рабочей группы Халаф Халафов.

По словам Х.Халафова, в принципе, обсуждение вопросов, связанных со статусом Каспийского моря, завершено.

«Возможно, могут возникнуть некоторые технические вопросы, которые нужно будет согласовать. Наверное, за день до саммита будет проведена конференция министров. Надеемся, что саммит состоится в начале осени текущего года. Ведутся переговоры со всеми странами. После уточнения даты общественность будет проинформирована об этом. Решение будет объявлено после достижения согласия в связи с предложениями. В рамках саммита ожидается подписание Итоговой декларации и некоторых секторальных соглашений о сотрудничестве», - отметил он.