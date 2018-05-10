МИД Азербайджана прокомментировал заявление Пашиняна об участии Нагорного Карабаха в переговорах

2018-05-10 17:56 | www.apa.az | 5

«Нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном длится долгие годы. Основной причиной этого является оккупация наших земель. Пока Армения держит под оккупацией наши территории, решение этого вопроса будет затягиваться. Надеемся, что новое правительство Армении проявит более конструктивную позицию, в особенности, примет во внимание актуальность вопроса освобождения оккупированных территорий. В таком случае будет возможным ведение переговорного процесса мирным путем».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.



По его словам, принимать предложение об участии в переговорах сепаратистского режима Нагорного Карабаха неверно.



«Формат переговоров уже утвержден. Объявлен формат в рамках ОБСЕ. В качестве сторон в переговорах принимают участие Армения и Азербайджан, в качестве посредников – Франция, США и Россия. Мы верим, что переговоры будут продолжены в этом формате. Главным вопросом в переговорах будет скорейшее освобождение земель. Такие попытки предпринимались и ранее. Но это не реальность, а абсурд, не соответствует переговорному процессу. Нагорный Карабах – оккупированная территория Азербайджана и не является предметом обсуждений. Одним из вопросов повестки дня является возвращение вынужденных переселенцев на оккупированные земли», - отметил замминистра.

Отметим, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением об участии режима Нагорного Карабаха в переговорном процессе.