Халаф Халафов: «Работа по демаркации между Азербайджаном и Россией продолжится еще 3-4 года»

2018-05-10 17:57 | www.apa.az | 5

«Начались работы по демаркации между Россией и Азербайджаном. Уже на участке 70 км поставлены пограничные знаки. Это проводится согласно плану».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. Он отметил, что есть План совместной деятельности, утвержденный Кабмином: «Однако демаркация – очень длительный процесс. За 1-2 года не проведешь. Чтобы пограничные знаки соответствовали международным стандартам, работа по демаркации между Азербайджаном и Россией продолжится еще 3-4 года».