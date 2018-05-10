Россия угрожает Армении санкциями

2018-05-10 18:00 | www.oxu.az | 6

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) может ввести временные ограничения на ввоз овощей из Армении в связи с обнаружением в армянских помидорах и огурцах карантинной продукции, передает Oxu.Az, ссылаясь на заявление ведомства.

«В случае продолжения поступления подкарантинной продукции, в том числе с наличием не нотифицированных для Республики Армения карантинных организмов, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на подкарантинную продукцию, поставляемую на территорию Российской Федерации из Республики Армения», - сообщает ведомство.