В Тбилиси запустили грузино-израильский завод по производству деталей для самолетов

2018-05-10 17:14 | www.trend.az | 5

В Грузии сегодня открылся первый на Южном Кавказае завод ATC (Aero-Structure Technologies Cyclone) по производству композитных деталей для самолетов, сообщает Новости-Грузия.

Строительство предприятия было начато в сентябре 2015 года «Партнерским фондом» правительства Грузии совместно с израильской компанией Elbit Cyclone. Инвестиционная стоимость проекта – 93 миллиона долларов.

Высокотехнологический завод построен на территории, прилегающей к Тбилисскому международному аэропорту. Завод будет производить детали для гражданских самолетов, в том числе двери, аэродинамические поверхности, контрольные панели и другие части лайнеров. Первую продукцию совместное предприятие выпустит в начале 2019 года, после прохождения сертификации.

Ожидается, что после выхода предприятия на полную мощность – на пятый год работы, годовой оборот завода превысит 60 миллионов долларов и на предприятии будут работать до 300 человек.

В настоящее время в компании заняты более 60 человек, которые прошли переподготовку в Израиле. 100% продукции, произведенной на Тбилисском заводе, будет отправляться на экспорт.

На состоявшейся сегодня церемонии официального открытия предприятия присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, представители правительства, парламента, местных властей, дипломатического корпуса и деловых кругов, а также правительства Израиля.

Георгий Квирикашвили символически запустил головной станок предприятия – автоклав и поздравил всех с открытием завода. К гостям также обратились исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе и представитель компании «Elbit Systems Cyclone» Ран Крил.