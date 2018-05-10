Генпрокурор дал особое поручение в связи с расследованием произошедшего 3 месяца назад в Огузе суицида

2018-05-10 18:00 | www.apa.az | 5

Генеральный прокурор Закир Гаралов дал особое поручение в связи с расследованием произошедшего 3 месяца назад в Огузе суицида.

Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, 28 января около 20:00 родные обнаружили во дворе дома повешенное тело жительницы села Баян Огузского района Гарибы Аллахверди гызы Микаиловой.

В тот же день по факту было возбуждено уголовное дело по 125 статье УК (доведение до самоубийства).

Отец Г.Микаиловой обратился к Генеральному прокурору с просьбой о проведении дополнительного расследования, поскольку у него были подозрения, что его дочь убили.

Как сообщили АПА в Огузской районной прокуратуре, Генеральный прокурор дал особое поручение в связи с обращением. На основании данного поручения сотрудники прокуратуры в присутствии судебно-медицинских экспертов и родственников вскрыли могилу и взяли образцы.

Точные причины смерти станут известны после заключения экспертизы.