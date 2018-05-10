Замминистра: «Мы хотим интенсифицировать переговоры с Грузией по вопросу делимитации границы»

2018-05-10 18:10 | www.apa.az | 6

«Между Азербайджаном и Грузией нет никакого церковного вопроса. Между Азербайджаном и Грузией есть вопрос делимитации госграницы».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел группы Халаф Халафов.

Х.Халафов сказал, что в результате проводимой с 1996 года по сей день работы между Азербайджаном и Грузией согласовано две трети государственной границы протяженностью 480 километров.

«Продолжается работа по согласованию оставшейся части. Потому что это нелегкий вопрос. Это требует много работы. Над каждым вопросом, по которому имеются разногласия, ведется работа месяцами. Проводятся встречи на уровне экспертов. Грузия налаживает контакты с председателем комиссии. Мы хотим интенсифицировать переговоры. Возможно, в этом году будет проведена очередная встреча комиссии по делимитации и демаркации госграницы», - отметил замминистра.