Халаф Халафов: Если будет политическа воля, документ будет принят

2018-05-10 18:04 | www.oxu.az | 6

Очередное заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря пройдет в конце мая в Астане.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел, член рабочей группы Халаф Халафов.

По словам Х.Халафова, в принципе, обсуждение вопросов, связанных со статусом Каспийского моря, завершено.

«Осталось провести встречу рабочей группы после 20 мая в Астане, и далее встречу на уровне глав МИД. Могу сказать, что у сторон есть политическая воля по принятию Конвенции, и если саммит состоится, этот документ обязательно будет принят», - заявил Х.Халафов.