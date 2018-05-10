Азербайджанец украл бриллианты в Израиле - ВИДЕО

2018-05-10 18:13 | www.oxu.az | 5

23-летний турист из Азербайджана был задержан 9 мая в Бат-Яме по подозрению в краже бриллиантов на 900 тысяч шекелей.

Как передает Oxu.Az, согласно результатам расследования, он похитил их из пункта по обмену валюты в Тель-Авиве.



Днем ранее, 8 мая, сотрудник обменника обратился в полицию по поводу пропажи мешка с бриллиантами со стойки. Полиция начала расследование, задействовав технологические средства. Следователям удалось получить видеокадры камеры наблюдения, на которых запечатлен момент хищения.

В результате на следующий день они вышли на след подозреваемого и задержали его в квартире в Бат-Яме. При обыске в одной из комнат была найдена часть бриллиантов.



Как выяснилось, подозреваемый прибыл в Израиль вместе с отцом, проходящим лечение в больнице «Ихилов».



Задержанный был допрошен. Полиция собирается просить суд о продлении срока его содержания под стражей.