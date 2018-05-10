Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов с Днем Победы

2018-05-10 17:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Представители банка встретились с ветеранами на традиционном праздничном обеде, организованном посольством России в Азербайджане по случаю Дня Победы. Они выразили ветеранам благодарность за их самоотверженность и героизм, пожелали им здоровья, вручили цветы и подарки, сообщает банк в четверг.

По случаю Дня Победы банк также поддержал акцию «Бессмертный полк», которая проводится в Азербайджане уже третий год подряд. При поддержке ВТБ (Азербайджан) и Землячества Казаков в Азербайджане сотни людей 9 мая 2018 года приняли участие в шествии в Наримановском районе Баку до Мемориала «Братская могила».