Парламент Азербайджана провел специальное заседание, посвященное 95-летию великого лидера Гейдара Алиева

2018-05-10 17:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в четверг провел специальное заседание, посвященное 95-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Выступившая на заседании председатель комитета парламента по проблемам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы сказала, что общенациональный лидер Гейдар Алиев создал идеологические основы современного Азербайджана.

Председатель комитета отметила, что после возвращения к власти Гейдара Алиева в результате проводимых им важных работ Азербайджан вступил на путь развития и получил признание в мире.

«Сегодня политика великого лидера Гейдара Алиева находится в надежных руках. Эта политика успешно реализуется Президентом Ильхамом Алиевым». – сказала Нахчыванлы.

Депутат Айдын Мирзазаде сказал, что у великого лидера Гейдара Алиева был очень большой опыт.

«Анализируя его деятельность, можно увидеть, что он являлся гениальной личностью и в то же время сильным теоретиком», - отметил депутат.

Мирзазаде сказал, что великий лидер указал дальнейший путь развития Азербайджана и в настоящее время это развитие успешно продолжается Президентом Азербайджана.

Депутат Рафаэль Гусейнов отметил, что Гейдар Алиев спас Азербайджан от бед.

«Великий лидер Гейдар Алиев является выдающейся личностью еще и потому, что пройденный им путь не остался незавершенным и продолжается", - добавил Гусейнов.

Депутат Жаля Алиева подчеркнула, что заслуги великого лидера перед народом очень велики, их все просто невозможно перечислить.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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