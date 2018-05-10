Успех азербайджанских актеров в России и Турции (ФОТО)

2018-05-10 17:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя с успехом выступил с гастролями в России и Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе ТЮЗа.

В Северо-Осетинском государственном академическом театре (Владикавказ, Россия) была представлена азербайджанская сказка по произведению Абдуллы Шаига "Тыг-тыг ханум". Показ спектакля прошел в рамках заключенного сотрудничества между театрами. В рамках визита директор ТЮЗа, заслуженный артист Мубариз Гамидов встретился с министром культуры Республики Северная Осетия-Алания Русланом Мильдзиховым, руководителями театральных коллективов, представителями азербайджанской диаспоры. Коллектив был отмечен благодарственным письмом и почетным дипломом министерства культуры республики. Министр Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, посетив спектакль, отметил важность расширения культурных связей между народами и странами. Представители республики были приглашены на традиционную Международную театральную конференцию в Баку. В рамках сотрудничества коллектив Северо-Осетинского театра примет участие в III Шекинском международном театральном фестивале "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ"), который пройдет 12-19 мая, а также представит в Баку детский спектакль "Вовка в Стране чудес".

Коллектив ТЮЗа также был отмечен почетным дипломом IX Международного театрального фестиваля Konuk Tiyatrolar, который прошел в Анталье (Турция). Зрителям был представлен моноспектакль в жанре драмы Ровшана Агаева “Sonluğun sonu” (Конец конца). В режиссерской постановке Нофеля Велиева образ воплотила Гушвер Шарифова