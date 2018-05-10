В Баку изнасиловали 17-летнюю девушку - ОБНОВЛЕНО

2018-05-10 18:32 | www.oxu.az | 13

Школа-интернат санаторного типа №8 прокомментировала распространенное в СМИ сообщение об изнасиловании в данном учебном заведении 16-летней девочки.

Как передает Oxu.Az, в поступившем в Report заявлении говорится, что оба подростка не учатся здесь и являются выпускниками школы-интерната:

«Для информации отметим, что 17-летняя девочка заявила матери, что покончит с собой, если та не выдаст ее за любимого. После того, как мать позвонила на службу «102» МВД, девочка призналась, что солгала. После этого, женщина вновь позвонила на службу «102» и заявила, что дочь солгала ей».

16:11

В правоохранительные органы поступила жалоба, связанная с предполагаемым изнасилованием в одном из столичных интернатов Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, обратившись в полицию, родитель Дж.А. заявил об избиении и изнасиловании его 16-летней дочери Н.А. в школе-интернате санаторного типа №8 Хазарского района неким проживающим в интернате Рамином.

Правоохранительные органы проводят расследование.