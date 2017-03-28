Пожар в жилом в здании в Баку – ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО
2017-03-28 20:33 | www.oxu.az | 3
Пожар в жилом здании в Ясамальском районе Баку потушен.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время определяются масштаб, причины возгорания, а также размер ущерба.
Отметим, что пожар вспыхнул в здании, в котором проживают преподаватели Бакинского государственного университета.
Возгорание произошло на 9 этаже 10-ти этажного дома во 2 жилом массиве Йени Ясамал.
19:31
В Баку горит здание, в котором проживают преподаватели БГУ.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, возгорание произошло на 9 этаже 10-ти этажного дома во 2 жилом массиве Йени Ясамал.
В настоящее время пожарные пытаются потушить пожар.
18:52
В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается в на сайте МЧС.
На место происшествия немедленно прибыли живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.
Продолжаются меры по тушению пожара, будет предоставлена дополнительная информация.
A.M.