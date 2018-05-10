Китай заявил о готовности прилагать усилия для сохранения ядерной сделки

2018-05-10 17:52 | www.trend.az | 6

Китай готов прилагать все усилия для сохранения ядерной сделки с Ираном, создавать "новую" ситуацию не нужно, заявил посол КНР в Москве Ли Хуэй, передает РИА Новости.

"Китай придерживается последовательной позиции и выступает за то, чтобы стороны укрепляли диалог и согласование по ситуации вокруг всестороннего соглашения, основываясь на сохранении серьезности и целостности этого соглашения, а не стремились к созданию новой ситуации", — заявил он журналистам в Москве.

Он отметил, что китайская сторона "готова сохранить объективный, справедливый и ответственный подход и продолжать прилагать усилия для сохранения и исполнения всестороннего соглашения".