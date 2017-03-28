Парламент Шотландии проголосовал за проведение референдума о независимости.

2017-03-28 20:41 | www.apa.az | 3

Парламент Шотландии проголосовал за проведение референдума о независимости. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Парламент одобрил проведение референдума в конце 2018 года или в 2019, когда условия выхода Британии из Евросоюза станут более ясными.

Таким образом, парламент позволил первому министру королевства Николе Стерджен обратиться с этой инициативой в парламент Великобритании.

Ранее британский премьер Тереза Мэй предупредила о несвоевременности референдума в Шотландии.

В 2014 году также состоялся референдум о независимости Шотландии. Тогда более половины проголосовавших жителей королевства не поддержали выход из состава Великобритании.