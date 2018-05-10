Ограничивается движение транспорта на северном выезде из Баку

2018-05-10 18:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 23:00 будет ограничено движение на участке 11-16 километр автотрассы Баку-Губа-госграница России, от Хырдаланского круга в направлении города, говорится в совместном сообщении Агентства автомобильных дорог и Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в четверг.

Ограничение вводится с целью обновления дорожной разметки. Работы завершатся до утра.

Также с вечера суббота частично будет ограничено движение автотранспортных средств на участке автодороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы – между поселками Бинагади и Хырдалан.