Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации с доходностью 8%

2018-05-10 18:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 мая состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов, сообщает в четверг БФБ.

На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая с годовой ставкой в восемь процентов и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям - седьмое апреля 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7 AZN/USD.