Азербайджан обеспокоен ростом незаконных визитов на оккупированные территории официальных лиц Франции (ФОТО)

2018-05-10 18:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Мэр французского города Кольмар Гильберт Мейер, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель и генеральный секретарь ассоциации, глава Парижского дома Азербайджана Мирвари Фаталиева встретились в Баку с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в четверг.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Госкомитетом и городом Кольмар, дальнейшее расширение взаимных связей, планы по дальнейшей деятельности. Были озвучены предложения по работе в рамках сотрудничества с Госкомитетом, состоялся обмен мнениями по конкретным шагам в этом направлении.

На встрече была выражена глубокая обеспокоенность в связи с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана официальных лиц Франции, осуществленными по приглашению проармянских диаспорских организаций.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.