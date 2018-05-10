Ученые обнаружили вирус гепатита в ДНК человека Бронзового века

2018-05-10 18:32 | www.trend.az | 9

Ученые Копенгагенского и Кембриджского университетов обнаружили следы вируса гепатита В в костных останках, которым около 4,5 тысячи лет, чьи слова приводит журнал Nature, передает РИА Новости.

Команда исследователей Копенгагенского и Кембриджского университетов проанализировала геномы 304 человек, которые жили от 200 до 7000 лет назад, и нашли свидетельства заболевания гепатитом В в 25 случаях.

"Мы показали, что люди по всей Евразии болеют гепатитом на протяжении тысяч лет", - говорится в исследовании.

Ученые восстановили 12 полных и частичных геномов гепатита В, включая вымершие, и сравнили их с существующими сейчас видами, чтобы увидеть, как вирус изменился за тысячелетия.