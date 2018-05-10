В Азербайджане предложено не регистрировать некоторые лекарственные средства

2018-05-10 18:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане во время международных и региональных соревнований не будут регистрироваться лекарственные средства, предназначенные для спортсменов стран-участниц и сопровождающего состава, сообщили в четверг Trend в Милли Меджлисе (парламенте).

В связи с этим предлагается внести ряд изменений в закон «О лекарственных средствах», согласно одному из которых в список лекарственных средств, не подлежащих государственной регистрации, включены и лекарственные средства, предназначенные для спортсменов стран-участниц международных и региональных соревнований и сопровождающего состава.

В настоящее время в данный список включены лекарства и медицинские средства (образцы), предусмотренные для демонстрации на выставке, лекарственные средства, которые изготавливаются в аптеках по рецепту врача на основе лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию, лекарственные средства, импортированные для использования в случаях эпидемии, природных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также предусмотренные для проведения научных исследований, клинических тестов и доклинических исследований (использование этих лекарственных средств разрешается только в случае решения соответствующего органа исполнительной власти).

Согласно другому предлагаемому к закону изменению, с целью государственной регистрации лекарственные средства и лекарственное вещество (лекарственная субстанция), используемое при их производстве на территорию страны в объеме, установленном законодательством, могут ввозить производящие или занимающиеся оптовой фармацевтической деятельностью предприятия, местное представительство зарубежного производителя в Азербайджане или, в случае его отсутствия, уполномоченное лицо зарубежного производителя.