В МИД РФ оценили реакцию Ирана на выход США из ядерной сделки

2018-05-10 18:42 | www.trend.az | 7

Иран действует оптимальным образом, пытаясь в контактах с евротройкой, Россией и Китаем урегулировать ситуацию после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ответы могут быть разными, они могут быть зеркальными, могут быть конструктивно открытыми. Я думаю, что тот курс, та линия, которую сейчас проводит иранская сторона на сохранение СВПД и на нахождение совместно с другими участниками сделки - с европейцами, с нами, с китайским коллегами - модели работы в условиях выхода США (из СВПД) и восстановления американских санкций - вот это оптимальный ответ на сегодня", - сказал Рябков, комментируя сообщения о том, что Тегеран якобы подготовил план ответных действий, пропорциональный выходу США из ядерной сделки.

"А какой может быть дальше ответ или ответы, если ситуация вопреки проявленному конструктивному подходу со стороны Тегерана и вопреки проявленной им политической воли, если ситуация будет развиваться в негативном по отношению к СВПД направлении, то это уже станет предметом отдельного разговора. Пока вот так, а что будет дальше, посмотрим", - добавил Рябков.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Позже агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства Ирана сообщило, что Тегеран подготовил план ответных действий, пропорциональный выходу США из ядерной сделки.

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