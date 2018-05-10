Агентство продбезопасности Азербайджана прокомментировало заявление о вреде пищевой добавки

2018-05-10 18:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана прокомментировало заявление о вреде пищевой добавки аспартам.

Как сказала Trend главный консультант управления рисками Агентства продовольственной безопасности Илаха Алиева, вещество аспартам используется во многих пищевых продуктах под кодом E 951 и является синтетическим подсластителем, который разрешено использовать.

Алиева отметила, что есть достаточно доказательств отсутствия какого-либо вреда для здоровья человека от использования этого вещества.

Отметим, что ранее врач Физули Гусейнов заявил, что в составе напитков, зубных паст, сладостей, мармеладов содержится пищевая добавка аспартам.