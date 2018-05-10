Пенс: присутствие войск США в Южной Корее на переговорах с КНДР обсуждаться не будет

2018-05-10 18:46 | www.trend.az | 6

Вопрос присутствия американских войск на территории Южной Кореи не будет обсуждаться в ходе переговоров с КНДР.

Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании ABC вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

"Обсуждений на этот счет не было, и мы не ожидаем этого", - сказал Пенс, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, по итогам последних контактов с северокорейской стороной стало ясно, что лидер КНДР Ким Чен Ын "не высказывал возражений против" проведения американских "военных учений с Южной Кореей".

"Мы надеемся, что это означает начало нового момента во времени, однако мы не узнаем этого, пока президент [США Дональд Трамп] не сядет [за стол переговоров с Ким Чен Ыном], не посмотрит ему в глаза, не даст четко понять, чего мы ожидаем, и не определит, каковы их намерения", - отметил Пенс.