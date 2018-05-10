Продолжается строительство терминала нового аэропорта "Цзяодун" в Циндао (ФОТО)

2018-05-10 18:56 | www.trend.az | 6

В городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), продолжается строительство терминала нового аэропорта "Цзяодун", сообщает агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, к настоящему моменту на строительстве завершен монтаж основных конструкций здания, включая железобетонный каркас.

К концу 2018 года основная часть объекта будет готова к приемочной проверке. Аэропорт "Цзяодун" относится к высшей эксплуатационной категории 4F и сможет принимать самые крупные на сегодняшний день воздушные лайнеры - Airbus-A380 и Boeing-787.