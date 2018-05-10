В американском округе Майами-Дейд 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана

2018-05-10 19:02 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Мэр американского округа Майами-Дейд, являющегося одним из центров туризма, Карлос Хименес подписал обращение в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном в четверг.

В обращении говорится, что азербайджанцы мира в течение последних 100 лет отмечают 28 мая как День Республики. Учреждение в штате Флорида Азербайджано-американской культурной ассоциации 26 октября 2006 года нацелено на сохранение и продолжение этих традиций.

В документе говорится о создании 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики - первой светской парламентской республики на мусульманском Востоке и отмечается ее признание со стороны демократических государств, в том числе США, говорится, что в АДР всем гражданам были предоставлены избирательные права независимо от расовой, половой, этнической и религиозной принадлежности.

Мэр округа Майами-Дейд, поприветствовав укрепление связей между США и Азербайджаном, в своем обращении объявил 28 мая 2018 года Национальным днем Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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