Арабы поддержали авиаудар Израиля

2018-05-10 20:20 | www.oxu.az | 8

Министр иностранных дел Бахрейна Халид бин Ахмад выступил с беспрецедентным для официального представителя арабского государства заявлением.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il, он поддержал удар, нанесенный Израилем по расположенным на сирийской территории иранским объектам.

«Пока Иран нарушает существующий в регионе статус-кво, задействуя силу, чтобы превратить государства в зону конфликта, любые государства, в том числе Израиль, имеют право защищать себя и уничтожить источники угрозы», - написал он в социальной сети Twitter.

Совместное противостояние иранской угрозе позволило Израилю и арабским государствам Персидского залива наладить стратегическое сотрудничество.

оно крайне редко получает публичное выражение, тем более – в настолько категоричной форме.

Напомним, что Саудовская Аравия и ее союзники поддержали решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения о судьбе иранской ядерной программы и введении санкций против Исламской республики Иран.

А.Б.

