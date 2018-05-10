Президент Кыргызстана рассказал о достижениях банковского сектора страны

2018-05-10 19:15 | www.trend.az | 7

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил работников банковской сферы Кыргызстана с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В этом году страна отмечает 25-летие введения национальной валюты — сома. За прошедшие четверть века сом стал не только основным инструментом самостоятельной денежно-кредитной политики, но и символом независимости суверенного государства», — говорится в поздравлении.

«Сегодня банковский сектор вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие, предоставляя банковские услуги и финансируя проекты в приоритетных секторах экономики. Благодаря труду банковских работников стало возможным достижение финансовой стабильности, безопасности банковской и платежной систем. Уверен, что ваш профессионализм, опыт и знания послужат дальнейшему развитию потенциала банковской системы страны», — отметил президент.