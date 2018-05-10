Путин был бомбардиром на хоккейном матче - ВИДЕО

2018-05-10 20:30 | www.oxu.az | 7

Президент России Владимир Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, который завершился победой команды президента со счетом 12:7.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Первое результативное действие в исполнении президента произошло на седьмой минуте встречи.

Заброшенная шайба помогла его команде увеличить преимущество до трех шайб.

На четырнадцатой минуте глава государства оформил дубль в ворота сборной Ночной хоккейной лиги.

Еще три шайбы президент забросил в третьей двадцатиминутке. Также Владимир Путин отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Путин сыграл в хоккей в Сочи. Глава государства выступил за команду «Легенды хоккея».



А.Б.

