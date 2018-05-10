В Евлахе прошел праздничный концерт для военнослужащих (ФОТО)

2018-05-10 19:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В N-ской воинской части Евлаха прошел праздничный концерт, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. В концертной программе приняли участие народный артист Агададаш Агаев, танцовщица Фатима Фаталиева, исполнители Шабнам Гахраманова, Тарлан Новханы, Мехти Масаллы, Рашад Ильгароглу, юная Нурай и другие. Военнослужащие и офицеры с большим воодушевлением встречали выступления артистов.

Ведущие мероприятия, телеведущие Lider TV Арзу Гамзаева и Кенуль Мухтарова были отмечены почетными дипломами командования воинской части.