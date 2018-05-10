Орбан призвал ЕС оставить идею о "Соединенных Штатах Европы"

2018-05-10 19:49 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем первом после переизбрания обращении к парламенту страны призвал Евросоюз оставить идею о "Соединенных Штатах Европы", сообщает агентство Рейтер в четверг, передает РИА Новости.

"Евросоюз должен отказаться от бредовых кошмаров о "Соединенных Штатах Европы". Евросоюз должен вернуться к реальности. И в качестве первого шага там должны пересмотреть свою позицию по миграции", - сказал Орбан.

По словам премьера, Венгрия намерена защищать свои границы и бороться против принудительных квот на мигрантов.

Орбан подчеркнул, что проводимая правительством политика дает шанс для роста страны.