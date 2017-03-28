Президент Ильхам Алиев принимает участие в республиканском совещании по развитию хлопководства (ФОТО) (версия 2)

2017-03-28 20:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Саатлы проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в совещании.

Глава государства выступил на совещании со вступительной речью.

Вступительная речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

- На сегодняшнем совещании мы обсудим вопросы, связанные с развитием хлопководства в нашей стране. Как вам известно, развитие хлопководства считается приоритетной отраслью в Азербайджане. Первое совещание по хлопководству после длительного перерыва мы провели в прошлом году в городе Сабирабад. В этом году проводим в городе Саатлы. В нынешнем году наибольшая заготовка хлопка ожидается в Саатлинском районе. Хлопководство имеет большую пользу для развития района. Вместе с тем, мы наблюдаем стремительное развитие во всех районах, занимающихся хлопководством.

В предыдущие годы была проделана огромная работа, связанная с развитием Саатлинского района. Инфраструктура района полностью реконструирована. Значительно улучшилось обеспечение электроэнергией. Деятельность новой подстанции, в открытии которой я сегодня принял участие, бесперебойно обеспечивая электроэнергией как население, так и все хозяйства, конечно же, открывает путь большому развитию. Одновременно решаются также проблемы водоснабжения Саатлинского района. В течение долгих лет население страдало от этой проблемы. Водой обеспечивалось всего лишь 30 процентов города, причем по 2-3 часа в день. А сейчас бесперебойно подается питьевая вода, соответствующая стандартам Всемирной организации здравоохранения.

По предоставленной мне информации, газификация достигла 80 процентов, и я уверен, что в ближайшем будущем в Саатлы ни один населенный пункт не останется без газа. Вопрос поставлен так. Мы добьемся и этого. Можно сказать, что все сельские дороги Саатлинского района капитально ремонтируются, строятся. В предыдущие годы было реализовано несколько важных проектов сельских дорог. Сегодня мы открыли одну из них. Есть еще один проект сельской дороги, соединяющей несколько сел, в ближайшее время он тоже будет реализован и сдан в пользование населения.

Успешно идет строительство социальных объектов. Современная больница, Олимпийский центр, школы, детские сады - словом, всестороннее развитие Саатлинского района на основе Государственной программы идет успешно. Принятые в свое время государственные программы социально-экономического развития регионов успешно реализуются и создали новые реалии в нашей стране. Наша основная цель состояла в том, - эта задача стоит перед нами, конечно, и сегодня, - чтобы реализовать все инфраструктурные проекты, создать современную инфраструктуру, решить проблемы электроэнергии, газификации, питьевой воды, мелиорации, построить сельские, магистральные дороги, что само по себе придаст импульс стремительному экономическому и социальному развитию. Так и случилось. Если учесть, что уже реализовано несколько государственных программ по социально-экономическому развитию регионов, то можно увидеть, что эти программы имеют очень большое значение. После реализации инфраструктурных проектов были созданы лучшие условия для бизнеса. Азербайджанское государство проводит последовательную политику в этом направлении, развитие предпринимательства, улучшение бизнес-среды, изучение новых экспортных рынков и выход на эти рынки привели к всестороннему развитию нашей страны.

Мы и в дальнейшем будем успешно продолжать нашу деятельность. Развитие ненефтяного сектора - приоритетная сфера, особенно в нынешних условиях, когда цены на нефть на мировых рынках резко упали. Сейчас мы будем обращать больше внимания развитию ненефтяного сектора, кроме того, будет проводиться более активная работа.

Хлопководство имеет древние традиции в Азербайджане. Наш народ веками занимался хлопководством. Но самый динамичный и успешный период хлопководства связан с именем великого лидера Гейдара Алиева. Именно по его инициативе и под его непосредственным руководством в 1970-х годах, а также в начале 1980-х годов хлопководство в Азербайджане стремительно развивалось. Если взглянуть на статистику, то можно увидеть, что при великом лидере заготовка хлопка в Азербайджане увеличилась в несколько раз. В начале 1980-х годов заготавливалось до 800 тысяч - 1 миллиона тонн хлопка.

Это, конечно, способствовало развитию республики. На высоком уровне обеспечивалась занятость. Трудящиеся, занимавшиеся хлопководством, значительно улучшили условия своей жизни. Наши села были благоустроены, в то время в Азербайджан были привлечены крупные инвестиции. Конечно, в то время мы не были независимым государством, и азербайджанский народ не должен забывать также, что Азербайджан являлся одной из двух республик в составе Советского Союза, обеспечивавших свои потребности и одновременно вносивших вклад во всесоюзный бюджет. Остальные 13 республик жили на дотациях.

Хочу еще раз отметить, что хлопководство имеет большие традиции. К сожалению, после отъезда великого лидера из Азербайджана в Москву мы стали переживать спад в хлопководстве, как и во всех отраслях. С каждым годом уделялось все меньше внимания, уменьшались хлопковые поля, этот процесс, к сожалению, продолжался до последних лет.

В период независимости. Мы, конечно, хорошо помним первые годы независимости. Это были очень тяжелые годы, мы переживали глубокий политический, экономический, военный кризис. Силы, находившиеся у власти в первые годы независимости, вели Азербайджан к гибели, шла гражданская война, царили массовое неповиновение, глубокий кризис. Промышленность, сельское хозяйство, можно сказать, полностью были развалены. Традиционные для нас хлопководство, виноградарство находились в упадке. Однако после 1993 года под руководством великого лидера ситуация стала стабилизироваться. Если посмотреть на статистические показатели, то можно увидеть, что после 1996 года в Азербайджане каждый год наблюдалось экономическое развитие.

Но, к сожалению, в хлопководстве нам не удалось добиться желаемого результата. Это имеет несколько причин. Первая причина – конечно, в первые годы независимости у нас не было достаточных финансовых возможностей. Присутствующие здесь граждане, товарищи знают, что хлопководство является отраслью, требующей крупных инвестиций. В то время у нас не было возможностей. А имевшиеся возможности мы направляли на решение самых неотложных вопросов. С другой стороны, в период независимости мы столкнулись с проблемами продовольственной безопасности, так как в советское время существовал всесоюзный промышленно-экономический комплекс, в Азербайджане развивались виноградарство, хлопководство, табаководство, увеличивалось производство фруктов и овощей. В то же время мы завозили продовольственные продукты из других республик – России, Украины, Беларуси. То есть была большая зависимость.

Поэтому мы, в первую очередь, старались обеспечить продовольственную безопасность. Нам удалось, можно сказать, максимально обеспечить ее. Сегодня мы на 100 процентов обеспечиваем себя мясом. Молоком и молочными продуктами, мясом птицы обеспечиваем примерно на 80-90 процентов. В советское время было не так, мы полностью находились в зависимом положении. В период независимости производство фруктов и овощей в Азербайджане увеличилось в несколько раз, и это для нас большой экспортный потенциал, большие экспортные возможности. Поэтому мы уделяли внимание больше вопросам продовольственной безопасности. А технические растения – хлопководство, табаководство, шелководство были несколько обделены вниманием, и, к сожалению, мы, можно сказать, потеряли эти отрасли. Должен откровенно сказать, что государственная поддержка хлопководства была очень слабой.

Считаю, что развитие хлопководства сегодня является уже реальностью, 2016 год стал переломным. 2015 год был, можно сказать, самым неудачным в нашей современной истории с точки зрения хлопководства, с 18 тысяч гектаров было заготовлено всего 35 тысяч тонн хлопка. В минувшем году в короткий срок – правда, мы немного потеряли время, – мобилизовав все силы, мы смогли создать перелом. Были приняты серьезные меры, закуплена техника, оказана государственная поддержка, в пределах возможностей проделаны мелиорационные работы. В минувшем году мы посадили хлопок на площади 51 тысяча гектаров и в результате собрали около 90 тысяч тонн урожая. То есть это втрое больше, чем в 2015 году.

Однако в этом году мы подготовились еще более серьезно. В нынешнем году все агротехнические мероприятия организованы на высочайшем уровне. Сегодня я побывал на одном из хлопковых полей Саатлинского района. Там мы уже тоже официально дали старт севу. Приобретена самая современная техника, готовы все необходимое оборудование, удобрения, лекарства – все готово. В этом году мы, конечно, ожидаем еще более высокого урожая.

В этом и прошлом году в Государственной инвестиционной программе были предусмотрены крупные средства на развитие хлопководства. Приняты комплексные меры. В первую очередь, мы должны были обеспечить себя техникой, и сделали это. В прошлом и этом году в Азербайджан завезены тысячи единиц новой техники. В прошлом году было завезено около 100 хлопкоуборочных комбайнов. В этом году сделан заказ на более 200 современных комбайнов.

Успешно проводятся мелиорационные работы. Активное участие в этом деле принимают Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство", а также местные исполнительные органы. Расширив мелиоративные меры, мы включили в оборот новые посевные площади. Считаю, что благодаря всем этим комплексным мерам в нынешнем году ожидается рекордный результат. Мы значительно расширили посевные площади. По последним данным, в этом году сев хлопка ожидается на 136 тысячах гектаров, а средняя урожайность должна быть на уровне 20 центнеров. По сравнению с прошлым годом это означает рост. Но мы и хлопкоробы хорошо знаем, что это не может нас устроить. В советское время урожайность была выше. Если учесть, что сегодня мы приобретаем современную технику, а также на высочайшем уровне принимаем все остальные меры, то в предстоящие годы урожайность, конечно, должна повыситься.

Хлопководство очень выгодно для экономики страны. Это приносит валюту нашей стране, хлопок является продукцией, реализуемой на мировых биржах. Поэтому для продажи хлопка и волокна не приходится искать рынки, что, конечно, является большим преимуществом. В то же время, хлопководство – трудоемкая отрасль сельского хозяйства. В минувшем году к хлопководству были привлечены десятки тысяч людей. В нынешнем году эта цифра будет еще выше. Хлопководство очень выгодно с точки зрения повышения занятости в регионах. Общественность и должностные лица всех хлопководческих районов уже хорошо знают, видят, что сегодня в этих районах граждане, желающие работать, но пока остающиеся безработными, могут найти работу.

Государство, конечно, принимает меры. Должен также отметить, что с начала года только к общественным работам было привлечено более 40 тысяч граждан, только в государственном секторе было создано более 40 тысяч новых рабочих мест. В государственных компаниях, государственных структурах, местных исполнительных органах работой уже обеспечены более 40 тысяч граждан. Это – ремонтно-строительные работы, рабочие места, предназначенные для ухаживания за зелеными насаждениями. Мы должны создавать новые рабочие места, так как необходимо постоянно удерживать безработицу на низком уровне. Сегодня Азербайджан в борьбе с безработицей считается образцовой страной в мировом масштабе, так как безработица у нас находится на очень низком уровне, на этом же уровне и должна оставаться. В некоторых соседних странах безработица уже доходит до критической отметки, кроме того, они переживают демографический кризис. У нас же население растет. С ростом населения мы должны думать о новых рабочих местах. Рост населения - очень положительный показатель и позитивный процесс. Население Азербайджана приближается к десяти миллионам. В ближайшем будущем это станет историческим достижением. В то же время это ставит перед нами новые задачи. Мы должны постоянно заниматься созданием рабочих мест, чтобы безработица находилась на низком уровне. Поэтому хлопководство является очень выгодным с точки зрения занятости.

Начиная с прошлого года мы, конечно, оказываем хлопководству очень большую государственную поддержку. Сегодня мы проводим второе совещание, связанное с хлопководством. Проведение данного совещания само по себе является свидетельством государственной поддержки. Одновременно мы принимаем очень серьезные меры для стимулирования граждан, фермеров. В прошлом году закупочная цена хлопка была повышена с 41 до 50 гяпиков, одновременно выплачивалась субсидия в 10 гяпиков. Граждане ежедневно получают на поле заработанные деньги. Они уже проявляют большой интерес к хлопководству. Это очень важный фактор. Государство оказывает и будет оказывать поддержку. Мы расходовали и будем расходовать сотни миллионов долларов на развитие хлопководства. Но если бы граждане не проявляли интереса к этой отрасли, то наша работа могла остаться незавершенной. Поэтому здесь как государственная поддержка, так и совместная деятельность всех государственных и частных структур и поддержка общественности приводят к совершенно новой ситуации. Уверен, что в нынешнем году показатели улучшатся, и в этом нет никаких сомнений. Конечно, в дальнейшем мы будем развивать хлопководство еще более высокими темпами. Хлопководство получит более широкий размах, что принесет большую пользу как гражданам, так и государству.

Государство всегда оказывает помощь предпринимателям в Азербайджане. Эта помощь проявляется в различных сферах. Конечно, в первую очередь, особое значение имеет моя политическая поддержка. Я каждый год неоднократно встречаюсь с предпринимателями, стараюсь, чтобы их проблемы были решены, и они охотнее вкладывали инвестиции в экономику страны. Одновременно предпринимателям оказывается большая финансовая поддержка. На сегодняшний день по линии Национального фонда помощи предпринимательству на льготных условиях предоставлены кредиты на сумму более 2 миллиардов манатов. Эти кредиты предоставляются реальному сектору экономики. За счет этих кредитов созданы десятки тысяч новых рабочих мест, сотни, тысячи новых предприятий, словом, открыты новые возможности для развития ненефтяного сектора нашей страны. Именно в результате этого за два месяца текущего года наша ненефтяная промышленность увеличилась на 5 процентов, а сельское хозяйство – более чем на 3 процента. Это – показатели развития реального сектора экономики – ненефтяной промышленности и сельского хозяйства. Потому что развитие ненефтяной промышленности не регулируется ценами. С ростом цен на нефть, конечно, повысится и показатель. Если добыча нефти увеличится, то повысится и показатель, если она понизится, то и показатель уменьшится. Так что это – не показатель. Основными показателями для нас являются показатели ненефтяного сектора и сельского хозяйства. Оба показателя очень позитивны. Считаю, что сегодня самые высокие показатели в мировом масштабе – именно наши показатели. Это отмечают и влиятельные международные структуры. Среди них самым авторитетным всемирным форумом является Давосский всемирный экономический форум, согласно подсчетам которого экономика Азербайджана по конкурентоспособности занимает 37-е место в мировом масштабе. В мире более 200 стран. По этому параметру мы находимся на 37-м месте. Считаю, что это - историческое достижение. Кроме того, по сравнению с минувшим годом мы поднялись на 3 ступени. Конечно, это - высокая оценка нашей работы, и это нас радует. Но главное – процессы, проходящие в нашей стране, и эти процессы идут в позитивном направлении.

В Азербайджане обеспечивается стабильность. Гарантом стабильности является азербайджанский народ. Азербайджан выделяется своей политикой как в регионе, так и в мире. В Азербайджане обеспечиваются меры безопасности, общественные процессы идут в позитивном направлении, укрепляется гражданское согласие, стремительно идет экономическое развитие, развитие регионов. Сегодня мы показываем пример того, как надо управлять страной. Этот пример показываем мы, и, конечно, эта политика одобряется, поддерживается народом. Это – основной фактор для реализации наших планов на будущее. Единство народа и власти является основным фактором, обусловливающим успешное развитие любой страны.

Уверен, что наша успешная экономическая политика, развитие регионов и новые инициативы, реформы обеспечат устойчивое развитие. Недавно были составлены стратегические дорожные карты по многим отраслям, они опубликованы. Общественность уже знает это. По каждой отрасли есть конкретные программы, на основе которых мы работаем и будем работать.

Одной из основных задач в предстоящие годы является увеличение экспорта ненефтяной продукции, так как в нефтегазовой отрасли все идет в позитивном направлении. Успешно реализуется наш крупный проект "Южный газовый коридор". Это тоже исторический проект. Но наша основная цель заключается в увеличении ненефтяного экспорта. Для этого должны развиваться традиционные отрасли сельского хозяйства. Речь здесь идет не только о хлопководстве. В прошлого году нам удалось добиться серьезного перелома и в табаководстве, и в шелководстве. Повышается производство табака. Мы уже серьезно занимаемся экспортом сухого табака, подписаны контракты. Высокими темпами идет развитие виноградарства, должен повышаться и уже повышается экспорт винной продукции. Стремительно развивается шелководство. Если в 2015 году было заготовлено чуть более 200 килограммов шелкопряда, то в минувшем году этот показатель достиг 70 тонн, в нынешнем году ожидается еще более высокая цифра. Возобновлена работа Шекинского шелкокомбината. Там тоже выплачиваются субсидии. Субсидии предоставляются и в табаководстве. В настоящее время начался массовый сев сахарной свеклы. Это очень нужно нам, так как наш сахарный завод больше работал на сырье, завозимом из-за рубежа. Мы должны обеспечивать больше местного сырья. А это означает занятость и экспортный потенциал. Поэтому экспорт ненефтяной продукции, в частности, сельскохозяйственной продукции, на нынешнем этапе развития является для нас основной задачей.

Мы уже создаем в ряде стран торговые дома. В мире уже распространился бренд Made in Azerbaijan. Сегодня важнейшим вопросом во всех политических контактах, на встречах с моими коллегами является именно экспорт азербайджанской продукции. Я поднимаю этот вопрос, и там, где есть политическая поддержка, конечно, открываются новые возможности и для наших предпринимателей. Предприниматели и сами должны быть активными, сами должны выходить на новые рынки. Азербайджанское государство и без того организует это. Проводятся бизнес-форумы, предприниматели уже также всегда представлены в составе правительственных делегаций. Им тоже необходимо проявлять активность, пропагандировать свою продукцию, стараться, воспользовавшись этой возможностью, больше поставлять продукцию на внешние рынки. Мы, конечно, должны максимально обеспечить и внутренний рынок, и делаем это.

Словом, положительный опыт, приобретенный в хлопководстве в прошлом году, дает большие основания с оптимизмом смотреть в будущее. На сегодняшнем совещании будут обсуждены важные вопросы, связанные с развитием хлопководства. Уверен, что начавшаяся сегодня посевная кампания успешно завершится, и мы соберем богатый урожай.

Затем выступили глава Исполнительной власти Саатлинского района Сирагеддин Джаббаров, глава Исполнительной власти Билясуварского района Махир Гулиев, советник по хлопководству Гиланской сельскохозяйственной группы "Гилан Холдинга" Бахруз Джамалов, глава Исполнительной власти Бейляганского района Вагиф Абдуллаев, глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, исполняющий обязанности генерального директора ООО "ÇTS Aqro" Ариф Ибрагимов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мюстегим Мамедов, председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании с заключительной речью.

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