Александр Шаровский пока не знает, что будет со спектаклями, в которых был занят Фуад Поладов

2018-05-10 20:01 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - На данный момент неизвестно, будут сняты или останутся в репертуаре Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна спектакли, в которых был занят народный артист Фуад Поладов, сообщает Trend Life.

"Мы больно переживаем уход Фуада Поладова. Пока я не принял решение в связи со спектаклями, есть постановки, которые хотелось бы сохранить... Это вопрос "висячий" и непростой", - сказал Trend Life народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что в постановках народного артиста заменит другой актер, Шаровский подчеркнул, что не очень просто найти замену Фуаду Поладову.

Отметим, что Фуад Поладов играл в репертуарных спектаклях театра - "В хрустальном дворце" и "Семейка Блисс".

Народный артист Азербайджана, блистательный актер театра и кино Фуад Поладов скончался 5 мая 2018 года. Его уход из жизни стал большой потерей для отечественного театрального и киноискусства.

Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года в Баку. В 1967-1972 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств им. М.А. Алиева (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).