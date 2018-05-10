Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 95-летнему юбилею Гейдара Алиева (версия 2)

2018-05-10 20:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку в четверг прошла торжественная церемония, посвященная 95-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В церемонии, которая проходила в Центре Гейдара Алиева, участвовали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Затем были объявлены победители международной премии "Золотой Чинар" 2018 года, учрежденной Фондом Гейдара Алиева.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вручила международную премию "Золотой Чинар" народному артисту Азербайджана, лауреату Государственной премии, орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Рауфу Абдуллаеву - за большие заслуги в развитии и пропаганде национальной музыкальной культуры, в продолжении на высоком уровне традиций дирижерской школы Азербайджана, первому заместителю генерального директора Информационного агентства России ИТАР-ТАСС, лауреату орденов "Достлуг" и "Шохрат" Азербайджана Михаилу Гусману - за особые заслуги в укреплении культурного сотрудничества и взаимосвязей между Азербайджаном и Россией, в доведении до мировой общественности реалий Азербайджана и выдающемуся кинорежиссеру и сценаристу, народному артисту Азербайджана, лауреату орденов "Шохрат" и "Шараф" Эльдару Гулиеву - за большие заслуги в развитии киноискусства Азербайджана.

Церемония продолжилась концертной программой.

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