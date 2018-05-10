В Армении назначены новые руководители полиции и СНБ

2018-05-10 21:05 | www.apa.az | 7

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера Никола Пашиняна назначил новых руководителей полиции и Службы национальной безопасности (СНБ).

"Назначить начальником полиции Армении Валерия Осипяна, директором Службы национальной безопасности – Артура Ванецяна". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Премьер Армении Пашинян в видеообращении на странице в Facebook сообщил, что новый глава СНБ должен обратить особое внимание на борьбу с таможенными нарушениями.

Он подчеркнул, что борьбу с коррупцией в силовых структурах нужно провести очень быстро и от этого будет зависеть работа глав полиции и СНБ.

Руководители двух силовых ведомств напрямую подчиняются главе правительства.