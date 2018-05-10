Меркель в беседе с Роухани осудила обстрел Ираном израильских позиций

2018-05-10 20:30 | www.trend.az | 7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с лидером Ирана Хасаном Роухани осудила ночной обстрел израильских военных позиций, призвала Тегеран способствовать деэскалации в регионе, передает РИА Новости.

"Она (Меркель) осудила ночную иранскую атаку на израильские военные позиции на Голанских высотах и призвала Иран способствовать деэскалации в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Ранее МИД ФРГ назвал действия Ирана по отношению к военным позициям Израиля провокацией.

В четверг армия обороны Израиля проинформировала, что ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

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