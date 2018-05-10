Гендиректор "Аль-Джазиры" объявил об уходе в отставку

2018-05-10 20:35 | www.trend.az | 5

Генеральный директор базирующегося в Катаре телеканала "Аль-Джазира" иорданский журналист Ясир Абу Хиляля в четверг объявил о своей отставке, передает РИА Новости.

"Я подал сегодня в отставку, это было третье по счету прошение об отставке за время моей работы в качестве директора в течение четырех лет, и глава совета директоров шейх Хамад бен Самир оказал мне честь принять ее", - написал он в своем прощальном слове после принятия отставки в социальной сети Facebook.

При этом Абу Хиляля отметил, что "не прощается, так как "Аль-Джазира" не является обычной должностью с расписанием часов работы. Это душа, неотделимая от человеческого тела и партнерство с экраном каждый час".

Он добавил, что работа на "Аль-Джазире" "заслуживает написания книги и является предметом гордости", и телеканалу удалось преодолеть тяжелые времена, связанные с введением блокады против Катара четырьмя арабскими странами.