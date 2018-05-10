Фильм о вкладе Азербайджана в Великую Отечественную войну (ВИДЕО)

2018-05-10 20:49 | www.trend.az | 4

Представляем читателям Trend Life документальный фильм "России 24" "Голос Победы" о вкладе Азербайджана в общую Победу в Великой Отечественной войне.

Сотни тысяч жителей Азербайджана принимали участие в Великой Отечественной войне с одним убеждением и мыслью - защищать Родину. Многие из них отдали жизнь в этой борьбе.

В документальной ленте воспоминаниями о том периоде делятся азербайджанские ветераны Гасан Иманов, Абдулага Джавадов, Исмаил Касумов, Ирина Кадымова, Джамиля Велиева, Хабибулла Исмаилов, Гаджи Агаев, Магомед Алиев, Гусейн Хыдыров. Ветераны рассказывают о страшных боях, гибели своих товарищей, боевом пути и том, как они защищали Родину.

В фильме говорится, что при численности населения Азербайджана в 3 400 тысяч человек в 1941 году на фронт ушли 700 тысяч, в том числе более 10 тысяч женщин. Это почти пятая часть населения республики. В Азербайджане для воинских частей были подготовлены 15 тысяч медицинских сестер и сандружинниц, 750 связистов, три тысячи водителей. На полях сражений погибло более 300 тысяч граждан Азербайджана - почти половине ушедших на фронт так и не суждено было разделить радость победы.

В борьбе с фашизмом жители Азербайджана проявили доблесть и самоотверженность не только на полях сражений, но и в тылу. Неоценимую роль в победе сыграла, конечно же, бакинская нефть. В годы войны нефтяники Азербайджана поставляли на фронт более 80 процентов "черного золота" и нефтепродуктов, производимых в тот период в СССР, 80 процентов бензина, 96 процентов масел от общей массы всех горюче-смазочных материалов для военной техники. Моторы военных самолетов в небе во время штурма Берлина работали на топливе из бакинской нефти.

Под руководством выдающегося азербайджанского ученого-химика, академика Юсифа Мамедалиева в сравнительно короткое время впервые в мире было организовано получение в промышленном масштабе высокооктанового компонента авиационного бензина. Это стало итогом многочисленных исследований с целью создания высокоэффективных добавок к авиатопливу. В результате бакинские заводы значительно увеличили производство бензина высшего качества.

Углеводороды имели огромное значение в расстановке сил в этой войне моторов. Неслучайно германское политическое руководство и военное командование уже в самом начале войны одной из главных стратегических задач считали захват бакинских нефтяных промыслов. Для этого в июле 1942 года на кавказском направлении была даже сформирована отдельная группа армий А. Одна из немецких операций имела кодовое название "Эдельвейс". Но уже на первом этапе сражения немецко-румынская группа армий А потеряла убитыми почти 100 тысяч человек. Фашистам не удалось прорваться к Баку.

Трудясь под лозунгом "Все для фронта, все для победы!", нефтяники Азербайджана 160 раз получали переходящее красное знамя, что являлось в те годы показателем высокой оценки труда.

После потери Украины резко возросло значение Азербайджана и в качестве источника зерна. Здесь также работали легкая, химическая, пищевая промышленность. Значительные индустриальные мощности были переведены на военные рельсы. Малоизвестный даже многим бакинцам, но существенный факт: в годы войны в Баку производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов и техники. Собирались здесь даже знаменитые "катюши".