WhatsApp стал бесплатным с Nar

2018-05-10 21:20 | www.oxu.az | 5

C 4 мая 2018 года, использование мессенджера WhatsApp на всех активированных интернет-пакетах Turbo оператора Nar является бесплатным.

Как передает Oxu.Az, текущие пользователи пакетов Turbo могут отправить сообщения по WhatsApp совершенно бесплатно до истечения срока использования пакетов.

Напомним, что пакеты Turbo, предлагающиеся в различных объемах, позволяют наслаждаться скоростью до 225 Мб/с используя как мобильные телефоны, так и компьютеры.

После окончания пакета, абоненты могут пользоваться бесплатным интернетом и безлимитной перепиской до окончания срока действия пакета, в соответствии с «политикой справедливого использования».

Более того, в рамках крупных пакетов, таких как «Turbo XL», «Turbo 2XL» и «Turbo 3XL», использование интернета по ночам является бесплатным и безлимитным.

Более подробную информацию об интернет-пакетах Turbo оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Отметим, компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи.

Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.

Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

А.Б.

