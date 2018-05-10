Германия, Франция и Британия останутся в СВПД, пока его соблюдает Иран

2018-05-10 20:56 | www.trend.az | 3

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с лидером Ирана Хасаном Роухани, что Германия, Франция и Великобритания останутся в соглашении по атому до тех пор, пока Тегеран будет придерживаться обязательств по соглашению, сообщает РИА Новости.

"Она подтвердила, что Германия, а также Франция и Великобритания будут продолжать поддерживать соглашение по атому с Ираном, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по соглашению", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.